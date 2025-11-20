ETV Bharat / bharat

ಓದಿದ್ದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್​​, ಗ್ರೆನೇಡ್​ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಟರ್! ನಕ್ಸಲರ ಸ್ಫೋಟಕ ತಜ್ಞ ಟೆಕ್ ಶಂಕರ್ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್

ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ತಜ್ಞ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಟೆಕ್ ಶಂಕರ್ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಟೆಕ್ ಶಂಕರ್ (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 6:05 PM IST

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಸ್ಫೋಟಕ ತಜ್ಞ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಟೆಕ್​ ಶಂಕರ್​​ ಬುಧವಾರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈತ ಓದಿದ್ದು 2ನೇ ತರಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾವೋವಾದಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದ. ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಐಇಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್​ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ.

ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಬಹುತೇಕ ನೆಲ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಶಂಕರ್​ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾಗುಂಟ ಸುಬ್ಬರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಿದಾರಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಿವೇರಿ ಸೋಮಲ ಅವರ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 22 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶಂಕರ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ನಕ್ಸಲ್​ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ-ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೆಟ್ಟೂರ್ ಜೋಗರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಟೆಕ್ ಶಂಕರ್ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಬಾಬು, ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರೆಡುಮಿಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್​ 18ರಂದು ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಾವೋವಾದಿ ಮಾದ್ವಿ ಹಿದ್ಮಾ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ.

ಟೆಕ್​ ಶಂಕರ್ ಎಒಬಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮ್ಯಾಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಒಬಿ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಜೆರ್ಲಾ ರವಿ (ಉದಯ್) ಮರಣದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಮೆಟ್ಟೂರು ಜೋಗರ ರಾವ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಜ್ರಪುಕೊಟ್ಟೂರು ಮಂಡಲದ ಬಾತುಪುರಂ ಗ್ರಾಮ. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ 1988 ಮತ್ತು 1989 ರ ನಡುವೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದಾನಂ ಪ್ರದೇಶದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುಧಾ ಅವರು ಈತನನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಭೂಗತನಾಗಿದ್ದ.

1992ರಲ್ಲಿ, ಎಂಪಲ್ಲಿಗರ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೋಗರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಕೆಜಿಎಚ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ. ರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಾಲೀಕ ಪುಲರಿ ಲಚ್ಚಯ್ಯ, ಒಂಗೋಲು ಸಂಸದ ಮಾಗುಂಟ ಸುಬ್ಬರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರಕು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಡಾರಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಿವೇರಿಯ ಸೋಮಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಪಾತ್ರವಿದೆ.

36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಗತರಾಗಿದ್ದ ಜೋಗರಾವ್, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿತರನಾಗಿದ್ದ. ಕೊಪ್ರದಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿ, ನಂತರ ಎಒಬಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 22 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.

