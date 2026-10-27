ಜಾರ್ಖಂಡ್: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಶವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಿದ ಶ್ವಾನ!
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮೆದಿನಿ ರಾಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಶವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 7:56 PM IST
ಪಲಾಮು (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆದಿನಿ ರಾಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವೊಂದರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈವರೆಗೂ ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಘಟನೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಲಾಮು ಉಪ ಆಯುಕ್ತ (ಡಿಸಿ) ದಿಲೀಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಕಪಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮೆದಿನಿ ರಾಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದೆ. ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಯಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರ್ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಸಾವು ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಶವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದೆ. ಆ ಶವ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯದ್ದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ? ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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