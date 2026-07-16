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ಕಳವಾದ ಹಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು

ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 12:58 PM IST

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ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಹಣ ಕಳವಾದ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನುತು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಮನ್‌ವಾಸ್ ತಹಸಿಲ್‌ನ ಲಿವಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಎದುರಾದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭರತ್‌ಪುರದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಶಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೀನಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಿವಾಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮನೋಜ್ ಮೀನಾ, ಈ ಘಟನೆಯು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ದೂರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೀನಾ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆರೋಪವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬಿಒ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೀನಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಿ.ಒ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TEACHER SUSPENDED

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