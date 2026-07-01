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ಜೂನ್​ 29ಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ, ಜೂ. 30ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕ; ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 29ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

received the joining letter
ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 11:30 AM IST

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ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಇವರ ಕನಸು ನೆರವೇರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 60ರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 29ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 26,000 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಭಾಗವು ವಿಕಲಚೇತನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು.

received the joining letter
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದವರು (ETV BHARAT)

2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 57- 58ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60 ದಾಟಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

29ರಂದು ನೇಮಕ 30ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ: ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಜಮ್ತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಲಾಲ್ ರಾವಣಿ, ಜೂನ್ 29ರಂದು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಂದಲಾಲ್ ರಾವಣಿ 2006ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ-ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಟಿಇಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು.

received the joining letter
ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ (ETV BHARAT)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಂದಲಾಲ್​ ರಾವಣಿ, ನಾನು 2006ರಿಂದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ಬಳಿಕ, ನಿಯಮಿತ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೋಮವಾರ ನನಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

received the joining letter
ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ (ETV BHARAT)

ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ: ಪಲಮು ನಿವಾಸಿ ನಿಯುಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೇ 31ಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗಲೇ ಅದಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬವು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಕನಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಸಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

RANCHI
TEACHER APPOINTMENT LETTERS
ONE DAY SERVICE RETIREMENT
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇರುವಾಗ ನೇಮಕಾತಿ
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