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ಚಹಾ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಾಪಿ ಹಸ್ಕ್‌ನ ಕಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಡ್ರಗ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್!

ಚಹಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ದೋಡಾ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 2:02 PM IST

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ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಡ್): ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಚಾಲಕರು ಸೇವಿಸುವ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ದೋಡಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಢಾಬಾ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಲಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರಮವು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಡಾವನ್ನು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಚಹಾದಲ್ಲಿ ದೋಡಾ: ಗಸಗಸೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತರ ಯುಪಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 7,000 ರಿಂದ 8,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಲಮು ಎಸ್ಪಿ ರೀಷ್ಮಾ ರಮೇಶನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೋಡಾ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ದೋಡಾವನ್ನು ಗಸಗಸೆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಸಗಸೆ ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ಅಫೀಮು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಬೀಜಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಸಗಸೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೋಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಸನದ ಅಪಾಯ: ದೋಡಾ ಶೇ. 0.2 ರಿಂದ 1.5 ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಫೀಮನ್ನು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂಶವು ಶೇ. 0.2-0.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದ ವೈದ್ಯರು : ದೋಡಾದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪಲಮು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ದೋಡಾವನ್ನು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯಂತೆ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ವ್ಯಸನಿಯಾದ ನಂತರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇದು ಅಂಗಾಂಗದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಅಫೀಮು ಕೃಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಅಫೀಮು ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಫಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಡೈನ್‌ನಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕೃಷಿಯು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

1985ರ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, 50 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಸಗಸೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ 2.5 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ಅಫೀಮು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಲಮು ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಕೌಶಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TEA SPICE AND ADDICTION
JHARKHANDS POPPY HUSK TRADE
POPPY HUSK TRADE FUELS
NORTH INDIAS DRUG PIPELINE
TEA SPICE AND ADDICTION

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