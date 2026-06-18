ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ; ಉಟ್ಟ ಧೋತಿಯನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿನಡಿ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತಕ್ಷಣ ತಾನು ಉಟ್ಟ ಧೋತಿಯನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 8:50 AM IST
ಕೊಚ್ಚಿ(ಕೇರಳಂ): ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಾನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮುಂಡು(ಧೋತಿ) ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ದೃಶ್ಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿಯ ತ್ರಿಪುನಿತುರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದವರು ಓರ್ವ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಎಂ.ಆರ್.ಶಾಜಿ. ಬಸ್ಸಿನ ಕಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಜಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪಡದೇ ತಾನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಂಡನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಹಿಳೆ ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗೆಳೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ಬಿಗಿದ ನನ್ನ ಮುಂಡನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದು, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೊಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಶಾಜಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಜಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ಮನತುಂಬಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪಘಾತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರೆ, ಶಾಜಿಯ ನಡೆ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ನಡೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರುವ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಇದು ನೀಡಿತು.
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