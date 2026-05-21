ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕೈಹಿಡಿದ ದೇಶಿ ಇಂಧನ: ₹3,000 ಗ್ಯಾಸ್​​ ಬದಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಖರ್ಚು!

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿಲ್ಲದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ETV Bharat)
Published : May 21, 2026 at 2:03 PM IST

ಸಾಗರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ, ದೇಶಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೇ, ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನಾ ತಿವಾರಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳನ್ನು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲುಮೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುನ್ನಾ ತಿವಾರಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಧನವಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕೊನೆಗೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯವರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಈ ಸಂದಿಗ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಅಪಾಯದಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆಗ ದೇಶಿ ಜುಗಾಡ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರ) ಮೊರೆ ಹೋದ ಅವರು, ಕೇವಲ 20 ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಯ ದೈನಂದಿನ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ 600 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸಗಣಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಕುಲುಮೆಯು ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೆಂಡದ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ತಿವಾರಿ ಅವರು, ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಆಯ್ದು ತರುತ್ತಾರೆ.

"ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ ದರವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿತು. ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹5 ದರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇದ್ದಿಲು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಒಣಗಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮುನ್ನಾ ತಿವಾರಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಜ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದ್ದಿಲು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ನೋಡುವಂತೆ, ಕುಲುಮೆಯು ಈಗ ಅನಿಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಂಧನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

