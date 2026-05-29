ಟಿಡಿಪಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಿದೆ: ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ, ತೆಲುಗು ದೇಶ ಪಾರ್ಟಿ (ಟಿಡಿಪಿ) ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 29, 2026 at 11:02 AM IST
ಅಮರಾವತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಟಿಡಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಟಿಡಿಪಿ ಸಮಾವೇಶ 'ಮಹಾನಾಡು'ವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಟಿಡಿಪಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು, "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯನ್ನು 'ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಾಡು' ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಟಿಡಿಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2029ರ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 816ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ (131 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
