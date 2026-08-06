ಶಬರಿಮಲೆ ವಾಗ್ದೋಷ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ
2018ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ದೇವಪ್ರಶ್ನೆಯ ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.
Published : August 6, 2026 at 12:31 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ: ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಾಗ್ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಅವಧಿಯ ಮುನ್ನ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ದೇವಪ್ರಶ್ನೆಯ ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಂಡಲ ಕಾಲದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಗದಿತ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ.
2018ರ ದೇವಪ್ರಶ್ನೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬೇಲ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ, ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರಪುತರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಂತರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು 1001 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಹಾ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ದಿನದಂದೇ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿಯೂ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಣ್ಣೂರಿನ ಎಡಕ್ಕಾಡ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ರಿಶೂರ್ನ ವಡಕ್ಕುಮ್ನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಿಂಜಲಕುಡದ ಕೂಡಲ್ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಮಲ, ನೇಯ್ವಿಳಕ್ಕು, ಪಲ್ಪಾಯಸಂ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕಾ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಚಿಂಗಂ ಮಾಸದ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಓಣಂ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪೂಜೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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