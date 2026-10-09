ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ: ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಮಾನತು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತವು 'ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್' ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ (ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-PERM) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 1:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 15,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (TCS) ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತವು 'ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್' ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ (ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-PERM) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಸಿಎಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೇ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮಾನತು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟಿಸಿಎಸ್, "ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ US PERM ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮಾನತು ಕುರಿತು ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.
TCS ಪ್ರಕಟಣೆ: "ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (PERM) ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿರುವ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 31 ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ."
"ಈ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 15,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PERM ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಅಮಾನತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ, ವಿಪ್ರೋ, HCL ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು PERM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ H-1B ವೀಸಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀತ್ ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ್ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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