TCS ನಾಸಿಕ್ ಪ್ರಕರಣ: ಮಹಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ!
ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ ಟಿಸಿಎಸ್ ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : May 12, 2026 at 8:24 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿಒಎಸ್ಎಚ್ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ , ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅನುಸರಣೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ ಟಿಸಿಎಸ್ ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ (NCW) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಾ ರಹತ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಾಧನಾ ಜಾಧವ್, ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಬಿ ಕೆ ಸಿನ್ಹಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ ಮೋನಿಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು NCW ಹಿರಿಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಲೀಲಾಬತಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.
ಸಮಿತಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ತರು, POSH ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಯ (IC) ಸದಸ್ಯರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೇ 8 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ: ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಸಿಕ್ನ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
NCW ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, TCS ನ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
NCW ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಸಿಎಸ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಶ್, ತೌಸಿಫ್ ಮತ್ತು ರಜಾ ಮೆಮನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಚೈನಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಚೈನಾನಿ ತನ್ನ ಮೌನ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಲ್ಲದ ನಡೆ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಕೆಲಸ; ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ವರದಿಯು ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ) ಕಾಯ್ದೆ, 2013 ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಅನುಸರಣೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ವರದಿಯು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿ (ಐಸಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಐಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಒಎಸ್ಎಚ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಿಒಎಸ್ಎಚ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಐಸಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಿಒಎಸ್ಎಚ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಕಂಪನಿ: ಟಿಸಿಎಸ್ ಮೂಲಗಳು POSH ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಫಲಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು, TCS ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ POSH ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
NCW ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು TCS ನ POSH ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
TCS ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು POSH ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19(C) ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ: POSH ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19, 25 ಮತ್ತು 26 ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಕಡ್ಡಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಐಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ರಚನೆಗಳಾಗಿರದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಘಟಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ದೂರುದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಆವರ್ತಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹ ಇದು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಆಶ್ರಯವು ಪಿಒಎಸ್ಎಚ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 75, 78, 79 ಮತ್ತು 299 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 299 ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 68(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾಗ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೋಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಸತ್ಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರುದಾರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವರದಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
