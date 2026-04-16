TCS ನಾಸಿಕ್ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ: HR ನಿದಾ ಖಾನ್ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್'; ದೌರ್ಜನ್ಯದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದೇಶಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್(ಟಿಸಿಎಸ್) ಕಂಪನಿಯ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಹಾಗು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

TCS ನಾಸಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 1:19 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 1:31 PM IST

ನಾಸಿಕ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಸಿಕ್‌ನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ HR, AGM ಸಹಕಾರ!: ತಮಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ(ಎಜಿಎಮ್) ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ) ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

HR ನಿದಾ ಖಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್!: ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ(HR) ನಿದಾ ಖಾನ್ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತೇ?- ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ: ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯವಾದ ಸುಮಾರು 78 ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಫೋನ್ ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ದೂರುಗಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ(POSH ) ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌: ಈ ನಡುವೆ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಶಾಖೆಯ ಎಜಿಎಂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ನಂತರವೂ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶೇಖ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತೂ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಐಟಿ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.

ಕಿರುಕುಳ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಡಿಯೋಲಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 8 ಇತರ ಮುಂಬೈ ನಾಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಿರುಕುಳ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಇವರು ಆರೋಪಿಗಳು: ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ(Operational Manager)ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಶೇಖ್ - ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆಸಿಫ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಶಫಿ ಶೇಖ್, ರಜಾ ಮೆಮನ್, ತೌಸಿಫ್ ಅತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖುರೇಷಿ ನಾಸಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಸಿಖ್ ಟಿಸಿಎಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು 2022 ಮತ್ತು 2026ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಸಿಕ್​ TCS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

