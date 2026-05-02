TCS ಪ್ರಕರಣ: ಕಿಂಗ್​ಪಿನ್ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ

ಟಿಸಿಎಸ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ಪಿನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾಸಿಕ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 8:33 PM IST

ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್​​ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್​​ ಪಿನ್​ ಎಂದೇ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಟಿಎಸ್​ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿದಾ ಖಾನ್​​ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್​ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿನಾಗಿ ನಾಸಿಕ್​ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಸಿಕ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಿಕ್​​ನ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್​ಐಟಿ) ತಂಡವು 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿದಾ ಖಾನ್​ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದ ವಕೀಲ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಿದಾ ಖಾನ್​ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಸಿಕ್​ ಪೀಠವು ಏಪ್ರಿಲ್​ 27 ರಂದು ಜಾಮೀನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.

ನಿದಾ ಪತಿಯ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಎಸ್​ಐಟಿ: ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್​ ಪಿನ್​ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್​ಗೆ ಪತಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳವು ಆತನನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್​ 18 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ನಿದಾ ಖಾನ್​ ಪತಿ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಕರಣವು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಟಿಸಿಎಸ್​ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿದಾ ಖಾನ್ ಹೆಚ್​ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆಕೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

