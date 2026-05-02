TCS ಪ್ರಕರಣ: ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ
ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:33 PM IST
ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಎಂದೇ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿನಾಗಿ ನಾಸಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಿಕ್ನ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್ಐಟಿ) ತಂಡವು 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿದಾ ಖಾನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದ ವಕೀಲ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಸಿಕ್ ಪೀಠವು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಜಾಮೀನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.
ನಿದಾ ಪತಿಯ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐಟಿ: ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ಗೆ ಪತಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳವು ಆತನನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪತಿ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಕರಣವು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಟಿಸಿಎಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿದಾ ಖಾನ್ ಹೆಚ್ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆಕೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
