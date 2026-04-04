ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿವಾದ: ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಚಾರಿಟಬಲ್​​ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್)ಗೆ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Tata Trust Row: Venu Srinivasan Resigns From Bai Hirabai Charitable Trust
ಹಿರಾಬಾಯಿ ಚಾರಿಟಬಲ್​​ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 7:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಏಳು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್)ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್​ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್, ಹಿರಾಬಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ವೇಣು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಎಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಸಿ ಝೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಜಮ್‌ಸೆಡ್​ ಜಿ ಟಾಟಾ ನವಸಾರಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (BHJTNCI) 1923 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್‌ನ ನವಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿತ್ರ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (TEDT) ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಿಸ್ತ್ರಿ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿ ಆಗಿರುವ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಬಾಯಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

