ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಳು: 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸೇರಿ 13 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಪೈಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 24, 2026 at 5:22 PM IST
ಚಂಬಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಗಿ-ಉದಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಚಂಬಾ ಮತ್ತು ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭೀಕರ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
HP01M2210 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನದನ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಿ ಮೆಹ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಉದಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡು ನಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ವಾಹನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕ ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭರ್ಮೌರ್ನ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಜನಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅಪಘಾತದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಗಿ ಕಣಿವೆಯವರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಚಂಬಾ ಮತ್ತು ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂಬಾ ಮುಖೇಶ್ ರೆಪಾಸ್ವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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