ಕೈಗಳಿಂದ ಕಾರು ಎಳೀತಾನೆ, ಹಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಟಯರ್​ ಹೊತ್ತು DIPS ಹೊಡೆಯುವ 'ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​'

18 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವಕನ ಸಾಹಸಗಳು ಎಂಥವರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಪರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈತನ ಕನಸಂತೆ. ಯಾರು ಈ ಸಾಹಸಿ. ಆತನ ತಾಕತ್ತೇನು? ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

BIHARI TARJAN
ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವ (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 7:55 PM IST

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ತಲೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಆದ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೈಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಟಯರ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪುಷ್​ಅಪ್​ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ..! ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮಾಡುವ ನಕಲಿ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿನ ದಿಲ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಅಸಲಿ ತೋಳ್ಬಲ ಮತ್ತು ಎದೆಗಾರಿಕೆ.

ಹೌದು. 18 ವರ್ಷದ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಹಸಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಈ ಸಾಹಸಿಯನ್ನು 'ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಜನ್​ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲಿವುಡ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಪವರ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಹೀರೋ.

ನಿಂತ ಕಾರನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​
ನಿಂತ ಕಾರನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ಗಯಾದ ಫತೇಪುರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಾರ್ಚಕ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಬಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ಸಾಹಸಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಜನರು ಈತನ ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ನವಿರೇಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಟಾರ್ಜನ್​ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್​
ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್​ (ETV Bharat)

ತೋಳ್ಬಲ ಶೂರ​​ನ ಸಾಹಸಗಳಿವು: 18ರ ಪ್ರಾಯದ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಟೈರ್ ಇಲ್ಲದೆ 100 ಪುಷ್ ಅಪ್‌, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಕೇಜಿ ಭಾರದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 10 ಪುಷ್ ಅಪ್‌ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. 25 ರಿಂದ 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂತುಹಾಕಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜನರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಟಯರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಡಿಪ್ಸ್​ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​
ಟಯರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಡಿಪ್ಸ್​ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​ (ETV Bharat)

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಂತ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. 6mm ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಬೈಕುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಶಾಲಿ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 20 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತುವುದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಈತನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗಾರಿಕೆ.

ಊರಿನ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ತೋಳ್ಬಲ ಶೂರ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​
ಊರಿನ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ತೋಳ್ಬಲ ಶೂರ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ದಿಲ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈತನನ್ನು 'ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್' ಎಂದು ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಟಯರ್​ಗನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪುಷ್​ಅಪ್​
ದೊಡ್ಡ ಟಯರ್​ಗನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪುಷ್​ಅಪ್​ (ETV Bharat)

5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು, 50 ರೊಟ್ಟಿ ಗುಳುಂ: ಈ ಬಿಹಾರಿ ಟಾರ್ಜನ್‌ನ ಸಾಹಸದಷ್ಟೇ ಆತನ ಊಟದ ಕ್ರಮವೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಆಹಾರ ಈತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಐದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ 1 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಐವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​, ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಈತನ ನಿತ್ಯದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಪಟು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ.

ಅಂಗಾತವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​
ಅಂಗಾತವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಕೂಟದ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. 12 - 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಾಕತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​
ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಾಕತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತ ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದ ಪೈಲ್ವಾನ್​: ದಿಲ್ಬರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಮಗನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆತನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ದಿಲ್ಬರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಮಗನ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಆತ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​
ದಿಲ್ಬರ್​ ಖಾನ್​ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಬಿಹಾರದ ಟಾರ್ಜನ್​ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್​​ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೈಲ್ವಾನ್​
ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್​​ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೈಲ್ವಾನ್​ (ETV Bharat)

ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್​
ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್​ (ETV Bharat)

