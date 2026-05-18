ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ: 73 ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು, 'ಐ ಲವ್....' ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗಳು, ಕಮೋಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರೆಡೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 7:00 PM IST
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ರಾಜ್ಯದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಕಳ್ಳರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಕೈಚಳಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 73 ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತೆ ಧೂಳು ಆವರಿಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ "ಐ ಲವ್ ಅಂಬಿಕಾಪುರ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದ ಘಾಡಿ ಚೌಕ್ ಸಮೀಪದ 'ರಾಜೀವ್ ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
"ಕಳ್ಳರು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 73 ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗಳು, ಕಮೋಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಳ್ಳರ ಇಂತಹ ನಡೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲೆಂದು ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಠಕ್ ದೂರು.
ಒಳನುಗ್ಗುವವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಐಪಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾಠಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಳ್ಳತನದಿಂದ 80,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಕಳ್ಳತನ ಇದೆಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
