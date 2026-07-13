ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ತಾಂಡೂರು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು: 300 ಗಣಿ, 800 ಘಟಕ, 10 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ!
ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಾಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಳಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : July 13, 2026 at 9:31 AM IST
ತಾಂಡೂರು, ತೆಲಂಗಾಣ: ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಡೂರಿನ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಿರಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒರಟು ಮತ್ತು ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳಾಂಗಣ, ಹುಲ್ಲುಹಾಸು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಲಹಾಸು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ವಸತಿ ನಿವಾಸ, ಗೋಡೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದುಬೈ, ಲಂಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚ್ಚಾ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಉತ್ಪಾದನೆ: ಓಗಿಪುರ, ಮಲ್ಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಕರಣಕೋಟೆ (ತಾಂಡೂರು ಮಂಡಲ) ಗಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾದಿರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಾಯಿ (ಬಶೀರಾಬಾದ್ ಮಂಡಲ) ಗಣಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚ್ಚಾ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಾಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ (ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಗಾತ್ರ) ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳವರೆಗೆ (ಟೇಬಲ್ ಗಾತ್ರ). ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಫ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 300,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಲ್ಲು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ₹15 ಕೋಟಿ ರೂ.: ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಾಂಡೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿ, 800 ಘಟಕಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆಯುವ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿಗಳಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಎಕರೆಗಳವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 800 ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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