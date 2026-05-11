ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಎಲ್ಎ, ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು: TVKಯ ತಾಹಿರಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಶಾಸಕರು: ADR ವರದಿ
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕಿ ಲೀಮಾ ರೋಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 5863 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 12:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕಿ ಲೀಮಾ ರೋಸ್, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಮೇ 9 ರ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ - ADR ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲಾಟರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲೀಮಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಮಪತ್ರದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹5,863 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಲೀಮಾ ರೋಸ್, ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹139 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ₹910 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಮಾ ರೋಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನವರು. ಇವರು ಲಾಟರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ.
ಪಕ್ಷವಾರು ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ: ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ-ಟಿವಿಕೆಯ 107 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 27.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ವಿಜೇತ 59 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 14.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 47 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 152.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ 5 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 17.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 4 ಪಟ್ಟಾಳಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಚ್ಚಿ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 22.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಷ್ಟಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 4.40 ಕೋಟಿ ರೂ., 2 ಸಿಪಿಐ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 4.00 ಕೋಟಿ ರೂ., 2 ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 89.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 2 ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 68.04 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಟಾಪ್- 3 ಎಂಎಲ್ಎಗಳು
- 1. ಲೀಮಾ ರೋಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 5863 ಕೋಟಿ ರೂ.
- 2. ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಶಾಸಕ, ಒಟ್ಟು ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ 648 ಕೋಟಿ ರೂ.
- 3 ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ್, ಚೆನ್ನೈ ವಿಲ್ಲಿವಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಶಾಸಕ, ಇವರ ಇಟ್ಟು ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ 534 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ - 3 ಶಾಸಕರು
1. ತಾಹಿರಾ, ರಾಣಿಪೇಟ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕೇವಲ 33 ಸಾವಿರ ರೂ.
2. ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕೆ, ಪೆರಂಬಲೂರ್ (SC) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.
3. ಮಾರಿಮುತ್ತು. ಕೆ, ತಿರುವರೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿರುತುರೈಪೂಂಡಿ (SC) ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ, ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಇತರ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು:
ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳು: ಸುಮಾರು 85 (ಶೇ 36 ) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಡುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
139 (ಶೇ.60) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 9 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವರಗಳು:
49 (ಶೇ.21) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 25 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
123 (ಶೇ.53) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 41 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
61 (ಶೇ.26 ) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 61 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು: 233 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 23 (ಶೇ.10) ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ 224 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ, 12 (ಶೇ5 ) ಶಾಸಕರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು.
