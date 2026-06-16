ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹13.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹2.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸಾಲ!
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 13.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 16, 2026 at 8:44 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 10.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದೀಗ, 13.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 2.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ₹3,18,176 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹13.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮಾರಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 1.28 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹13.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಾಲವೇ ₹3,18,176 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಗಿಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರೋಡೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
2011 ರಿಂದ 2025ರ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲವು, ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮೊದಲ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯು ಶೇಕಡಾ 61 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ₹28,324 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಸತತ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 5.45 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪಾಲು 2021-2022ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು, 2025-2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.32 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 0.48 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು."2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹25,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಾರಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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