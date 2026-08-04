ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಯುವಕನ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ: 8 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ, 11 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸೆಲ್ವಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 12:44 PM IST
ಜಮ್ಮಲಮಡುಗು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಮರ ಬೆಳಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು, 44,000 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಯುವಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುತ್ತು ಸೆಲ್ವಂ. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕೊಯ್ಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮ್ಮಲಮಡುಗುಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆತ, ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 23 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ 38,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನಾದರೂ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಹಿಮಪಾತದಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಮುತ್ತು ಸೆಲ್ವಂ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಈ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
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