ETV Bharat / bharat

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿ

ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಂಗಲ್ ಮಡಕೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

tamil-nadu-transwoman-crafts-her-own-destiny-in-clay-pragati-earns-up-to-rs-2-lakh-a-month
ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪ್ರಗತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ 34 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕನಸುಗಳನ್ನೂ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಪ್ರಗತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಲಲಿತಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾವಿದೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ದಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ನನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯು ತಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್​ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೆಟ್ರಿಪತಿ ತಿರುನಂಗೈಯರ್ ಎಂಬ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್​​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಈಗ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು arrowmarket.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ ಗೋಡೆಯ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ ರೈತ: 40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ, 25 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಕ್ಸಸ್​ ಮಂತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

CLAY
PONGAL POTS
ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾಕೃತಿ
TAMIL NADU
TRANSWOMAN CRAFTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.