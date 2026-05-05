ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ: ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವಿಜಯ್​ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

TAMIL NADU GOVERNOR
ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್​, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​
By PTI

Published : May 5, 2026 at 3:54 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ನಟ ದಳಪತಿ ಜೋಸೆಫ್​ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಸುನಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್​​ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಇಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನವು ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ 4 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ 59 ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ 47 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ವತಃ ಸೋಲು ಕಂಡ ಸ್ಟಾಲಿನ್​: ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಅವರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​, ನಟ ವಿಜಯ್​​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್​. ಬಾಬು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಬು ಅವರ ಎದುರು ಸ್ಟಾಲಿನ್​ 8,795 ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಜಯ ಕಂಡು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 32ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಶೇಕಡಾ 24.19 ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶೇ 21.22 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​: ಇನ್ನು, ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಈಗ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟವಿಕೆ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 118 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ವಿಜಯ್​ ಯಾರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

