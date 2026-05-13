ನಿನ್ನೆ ನೇಮಕ, ಇಂದು ರದ್ದು: ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ

ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬಾರ್​ಗಳ ಬಂದ್​, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಶಹಬ್ಬಾಸ್​ ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಾಧನ್​ ಪಂಡಿತ್​ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 3:51 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಎಸ್​ಡಿ)ಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಾಧನ್​ ಪಂಡಿತ್​ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್​ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಎಸ್​ಡಿ)ಯಾಗಿ ರಿಕಿ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪಂಡಿತ್​ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಟಿವಿಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಒಎಸ್​​ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಟಿವಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ವಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, "ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಐಎಸ್ ಇನ್ಬದುರೈ ಎಕ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ, "ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಊಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಟಿಕೆಎಸ್ ಎಳಂಗೋವನ್ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, "ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

