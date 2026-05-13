ನಿನ್ನೆ ನೇಮಕ, ಇಂದು ರದ್ದು: ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬಾರ್ಗಳ ಬಂದ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 13, 2026 at 3:51 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಎಸ್ಡಿ)ಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಒಎಸ್ಡಿ)ಯಾಗಿ ರಿಕಿ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಟಿವಿಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಒಎಸ್ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
Beats me. Why would an astrologer require an OSD position ?? Can any one explain. https://t.co/ga3CQdIXiC— Sasikanth Senthil (@s_kanth) May 12, 2026
ಟಿವಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ವಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, "ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
மதச்சார்பற்ற அரசில் இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை மறு பரிசீலனை செய்யவேண்டும்— Dr D.Ravikumar MP (@WriterRavikumar) May 12, 2026
- ரவிக்குமார் pic.twitter.com/jCpGGt5aJi
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಐಎಸ್ ಇನ್ಬದುರೈ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, "ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಊಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಟಿಕೆಎಸ್ ಎಳಂಗೋವನ್ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, "ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: