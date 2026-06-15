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ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲ; ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​-ಸಂಗೀತ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 7ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

Tamil Nadu CM Vijay And Wife Sangeetha's Divorce Hearing Deferred To August 7
ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 4:18 PM IST

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ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್​ ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 7ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 23ರಂದು ವಿಜಯ್​ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು.

ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 15ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಕರಣವು ಇಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ವಕಾಲತ್ ನಾಮ' (ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರ) ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಕೀಲರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್​ 7ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್​ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CM VIJAY WIFE SANGEETHAS DIVORCE
CM VIJAY WIFE SANGEETHAS DIVORCE

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