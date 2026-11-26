ಪುರುಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ
Paternity Leave For Male Govt Employee: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 3:52 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಈ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಜನನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ 15 ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪುರುಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 365 ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ಮಾತೃತ್ವ ರಜಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ 365 ದಿನಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯು ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ತಾಯ್ತನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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