ತಮಿಳುನಾಡು: ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್; ಮೇರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆ
ಕೇರಳಂ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 3:30 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು 23 ಮಂದಿ ಹೊಸ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರಳಂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಖಾತೆ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ.ಜೆಗಡೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೊಬಿಚೆಟ್ಟಿಪಳಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎ.ಸೆಂಗೊಟ್ಟಯ್ಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಲ್ಸನ್ ಮೇರಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ: ವಿತ್ತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಾ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಗರದ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕಿ ಎನ್.ಮೇರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ, ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಂಧನ, ಕಾನೂನು, ಶ್ರೀನಾಥ್ರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕಮಲಿಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಸಿ.ವಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ್.ವಿ.ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಖಾತೆ: ವೆಲಚೆರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಂ ಹೊರತಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೃಜಿಸಿದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿದೆ.
ಯುಎಎಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ 10ರಂದು ಕೇರಳಂ ಗೆಜೆಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಪಿ.ಕೆ.ಕುನ್ಹಲಿಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
