AIADMK ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್: TVKಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂಡಾಯದ ಬೆಂ'ಬಲ', ನಾಳೆ ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಾಳೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ 30 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 12, 2026 at 8:55 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕ ಸಿ.ವೆ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಡಿಎಂಕೆ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಸಿ.ವೆ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ.ವೇಲುಮಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30 ಶಾಸಕರು ಬಂಡೆದ್ದು, ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ವೆ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ವೇಲುಮಣಿ, ಸಿ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ನಾಥಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್, ಕೆ.ಪಿ.ಅನ್ಬಲಗನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಎಡಿಎಂಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಣ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಣದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ವೇಲುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ವೆ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ: ಇತ್ತ ಎಡಿಎಂಕೆ ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು. ಆದರೆ, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಣವು, ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯರ್ಶಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾರತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಇದೀಗ, ಎಡಿಎಂಕೆಯ 30 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಸರಳವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 120 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 118 ಬೇಕು.
