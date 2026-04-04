ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಿನಿ ಸಂಪತ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ರಿನಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಸಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 11:41 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲದ ರಿನಿ ಸಂಪತ್ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ರಿನಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಸಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪತ್ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಕೇಂದ್ರೀತ ಅಭಿಯಾನವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1975 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮೇಯರ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಗರವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಆಯುಕ್ತರ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ನಗರವು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, 911 ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಪತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜೂನ್16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಯರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನೀಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಜಾರ್ಜ್, ಕೀನ್ಯಾದ ಮೆಕ್ಡಫಿ, ಗ್ಯಾರಿ ಗುಡ್ವೆದರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಎಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರೋಂಡಾ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ.
