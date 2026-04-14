ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹2,000, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.10,000 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭರವಸೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹2,000, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.10,000 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭರವಸೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 6:04 PM IST
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂ. ನೆರವು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 10,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ತಮಿಳು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಥೈಪುಸಮ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು, ಪದವೀಧರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, 100,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಧುರೈನ ತಿರುಪರಾಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಗೈ ದೀಪ (ಪವಿತ್ರ ದೀಪ) ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ 27 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ವಲಯವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಘೋಷಣೆಗಳು:
- ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂ. ಭತ್ಯೆ
- ಪೊಂಗಲ್, ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೂರು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 3 ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್
- ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶೂನ್ಯ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ
- ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
- ಬಸ್, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 100% ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೌಲಭ್ಯ
- ನಿರ್ಭಯಾ ನಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ
- ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ
- ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 20% ಮೀಸಲಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
- ಥೈಪುಸಮ್ ತಿರುನಾಳ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಘೋಷಣೆ
- ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಗೈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾ ಪುನರಾರಂಭ
- ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, 'ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ರಚಣೆ
- ಕಡಲ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, 'ಕರಾವಳಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ತನಿಖಾ ಘಟಕ'
- ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
- NDPS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಕ್ರಮ
- 'ಉಳವೆಸ್ ಥಲೈ' ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೆರವು
- ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ರಚನೆ
- ಹತ್ತಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
- ಹತ್ತಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ
- ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
- ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳ ರಚನೆ
- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಸೀಗಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ರೂ. 50 ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಧಿ
- ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8 ಸಾವಿರದಿಂದ ರೂ. 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂ. 6 ಸಾವಿರದಿಂದ ರೂ. 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
- 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ
