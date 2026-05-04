ವಿಜಯ್​ ಚೆನ್ನೈ 'ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್​'! ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ ನಂಬರ್​ ಸನಿಹ TVK, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೀಟಿಯದ್ದೇ ಸೌಂಡು

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ (File photo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 12:38 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಡಿಎಂಕೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ ನಂಬರ್​ನತ್ತ(118) ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್​ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯ: ನಟನೆಯಿಂದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್​ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್​ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು.

ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ 'ಜನನಾಯಕ': ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್​ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ಡಿ, ಜನನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ವಿಜಯ್​ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮತವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಅಭಿಮಾನ!: ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್​ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್​​ರ ಟಿವಿಕೆ 106 ಸ್ಥಾನ, ಎಡಿಎಂಕೆ 64, ಡಿಎಂಕೆ 43, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 118ಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್​​ಗೆ ಇನ್ನೂ 12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ವಿಜಯ್​ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಟಿವಿಕೆ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಸಹಿ ಹಂಚಿ ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ: ಇತ್ತ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ: ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಜಯ್​ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

