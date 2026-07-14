ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 3600 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ, ಕಲ್ಲಿನ ಚಾಕು, ಮಡಿಕೆ ಪತ್ತೆ: ಫೋಟೋಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ- 3600 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆ- ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೋಧ.
Published : July 14, 2026 at 7:48 PM IST
ಸೇಲಂ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮೆಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 3,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಾಕುಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಟೂರು ಬಳಿಯ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣೂರ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಂತಮನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸುಮಾರು 3600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಚಾಕುಗಳು, ಈಟಿಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಇಲ್ಲಿ 60 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಮಾಧಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಕತ್ತಿಯು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುರೋಪಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮಿಳರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಟರ್ಕಿಯ ಡಿಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕತ್ತಿಯು 2,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲಂಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಕತ್ತಿಯು 3,600 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣೂರು ಮತ್ತು ಮಾಂಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಮಿಳರ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತೆಂಕಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿವಾಲಂವಂತನಲ್ಲೂರು ಬಳಿಯ ಮಲಯಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ಖನನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಗಮ ಕಾಲದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾವಿಯು 4 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಮೊದಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ. ಇದನ್ನು ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳರ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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