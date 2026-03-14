ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಘೋಷಣೆ
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ತಿನಿಸು ಮಳಿಗೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ 2ರೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 9:02 PM IST
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಿಗಮದ (TANGEDCO) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸಿಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯುವೈಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ (ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಾಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ) ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 60,698 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, LPG, CNG, ಡೀಸೆಲ್, ಫರ್ನೇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಉರುವಲುಗಳಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು LPG ಮತ್ತು CNG ಬದಲಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, RDF, HSD ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಸ್ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು (CTE) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ (CTO) ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. LPG ಮತ್ತು CNG ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಅಡಚಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 194 ಉಜಾವರ್ ಸಂತೈಸ್ (ರೈತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಯೋಜಕ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
