200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ: ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸಹಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
Published : May 10, 2026 at 1:17 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭೇದಿಸಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆದ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಂತೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, "ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ"ಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಯುಗ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸಾರಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಾನೇ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿಸಿಕೆ, ಐಯುಎಂಎಲ್ ಹಾಗು ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳೇನು?:
1. ಮದಿಪ್ಪುಮಿಗು ಮಗಲಿರ್ ತಿಟ್ಟಂ: 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2,500 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
2. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಕುಟುಂಬವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
3. ಅನ್ನನ್ ಸೀರ್ ತಿಟ್ಟಂ: ಮಧುಮಗಳಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 8 ಗ್ರಾಂ (ಒಂದು ಪವನ್) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು.
4. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆ: "ಥಾಯ್ ಮಾಮನ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕಗಳು, ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಗುವಿನ ಸೋಪ್ಗಳು, ಮಗುವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಮಗುವಿನ ಪುಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ "ಬೇಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್" ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹15,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
6. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
7. ಉಚಿತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೋಜನೆ.
8. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರದ ಪದವಿಯಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು.
9. ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು. ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,500 ನೀಡುವುದು.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 'ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಗರಿಕ ಸವಲತ್ತು ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡುವುದು.
11. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
12. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 'ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇವಾ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ' ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಪ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
13. ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
14. ಅಂಜಲೈ ಅಮ್ಮಲ್ ಫಾಸ್ಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಜಲೈ ಅಮ್ಮಲ್ ಫಾಸ್ಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಫಾಸ್ಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಸಕಾಲಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
15. ಶೂನ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ಸ್ಥಳಗಳು: ಖಾಸಗಿ ಶೇರ್ ಆಟೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 24/7 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, "ಶೂನ್ಯ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು" ರಚಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. https://tvkvijay.com/en/manifesto
