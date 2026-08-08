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ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗದ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ.10ರ ಗಡುವು!: ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗದ ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು.

STUDENTS DEMAND WRITTEN ASSURANCE RANCHI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ JPSC AND JSSC
ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸದಸ್ಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯೋಗವು ಭಾಗಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 7:41 AM IST

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ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಜೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.

STUDENTS DEMAND WRITTEN ASSURANCE RANCHI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ JPSC AND JSSC
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗ ಮಾತುಕತೆ (ETV Bharat)

ಸಚಿವರಾದ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ದೀಪಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಂಡೆ, ಚಾಮ್ರಾ ಲಿಂಡಾ ಮತ್ತು ಸುಧಿವ್ ಕುಮಾರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ - ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸುಧಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 10 ಸದಸ್ಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯೋಗವು ಭಾಗವಹಿಸಿತು.

ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಪಿಯೂಷ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನೀತು ಕುಜೂರ್, ಅಂಕಿತ್ ರಾಜ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊರೆನ್, ಶಾಲು ಕುಮಾರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರವಿ, ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ!: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಧಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರವು JPSC ಮತ್ತು JSSCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10ರೊಳಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರವೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂದೋಲನದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯು ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ

TAGGED:

STUDENTS DEMAND WRITTEN ASSURANCE
RANCHI
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
JPSC AND JSSC
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