ನಾಳೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಿಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರವೇಶ
ಫೆ.7ರಿಂದ ಫೆ.14ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ವಾರದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 11:53 AM IST
ಆಗ್ರಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆ.7ರಿಂದ ಫೆ.14ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಸೌಧದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಫೆ.10ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ASI)ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರು ಪತ್ನಿ ವೆರೋನಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11:30ರವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಾಜ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆಗ್ರಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಆತಿಥ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸಿರಿವನ್ನವರಿ ನರಿರತನ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗ್ರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರು ಫೆ.10ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಭೇಟಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಫೆ.10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಐಪಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಎಸ್ಐ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
