ಸಿಡ್ನಿ ಹಂತಕನ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಸಿಡ್ನಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಶೂಟರ್ ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಭಾರತದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ. ಆದರೆ, 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 7:25 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್/ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಯಹೂದಿಗಳು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 16 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಶೂಟರ್ಗಳಾದ ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ (50) ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ (24) ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನವೀದ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಶೂಟರ್ ಸಾಜಿದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಆತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ (ಡಿಜಿಪಿ) ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಂತಕ ಸಾಜಿದ್ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತ ಇಲ್ಲಿನ ಟೋಲಿಚೌಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಆತ ಕೇವಲ ಆರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿ.ಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಜಿದ್ 1998ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ವೆನೆರಾ ಗ್ರೊಸೊ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಶೂಟರ್ ನವೀದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಹಂತಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಜಿದ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ವೇಳೆಯೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ - ಮಗನ ತೀವ್ರಗಾಮಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ 40 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈವರೆಗೂ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: