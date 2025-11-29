ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ: ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅಂಶಗಳಿವು!
ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : November 29, 2025 at 5:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೀತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಟ್ರೈನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್: ದೆಹಲಿ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಟ್ರೈದೇವ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೀಪಕ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವತಃ 2 ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮಂತಹ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೋಗಿ, ವೈದ್ಯರು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೋಚ್ನೊಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಸಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ರೈಲಿನ ಕೋಚ್ ಒಳಗೆ ಐಸಿಯು: ಈ ನಾಲ್ವರ ತಂಡ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, CPAP/BiPAP, ಸಕ್ಷನ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೆಟ್ಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದರು.
ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರೈಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಬೆಡ್-ಟು-ಬೆಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವೆಚ್ಚ: ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವೆಚ್ಚವು ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಲುಪುವ ಇರುವ ದೂರ, ರೈಲು ದರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವೆಚ್ಚವು ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, 24x7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಬಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಡ್-ಟು-ಬೆಡ್ ಸೇವೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ರೈಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ