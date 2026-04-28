ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್​

Swati Maliwal formally joins BJP in presence of Delhi BJP chief Virendra Sachdeva
ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್​ (ANI)
By ANI

Published : April 28, 2026 at 4:14 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್​ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು. ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿರೇಂದ್ರ ಸಚ್​ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಮಲ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದಿಂದ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಂಡು ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇಎ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಾಲಿವಾಲ್​, ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಸೂಕ್ತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ ಎಂದರು.

ಎಪ್ರಿಲ್​ 24ರಂದು ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್​ನ ಇತರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಪಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಇವರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ​ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

