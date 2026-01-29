ETV Bharat / bharat

ಜಿಮ್​​ ಡಂಬಲ್​​ನಿಂದ SWAT ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ತಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಾಟ್​ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವರ ಪತಿಯೇ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : January 29, 2026 at 8:50 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: SWAT ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಜಿಮ್​ ಡಂಬಲ್​​ನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಆಕೆಯ ಪತಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು 27 ವರ್ಷದ ಕಾಜಲ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​​ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಋತ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ಮೋರ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಕಾಜಲ್​ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಅಂಕುರ್​ ಚೌಧರಿ (28) ಜಿಮ್​ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಲೋಹದ ಡಂಬಲ್​​ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಕೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ: ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಸಹೋದರ ನಿಖಿಲ್​ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಕೊ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಕಾಜಲ್​ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 27 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ನಿಖಿಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿಗೂ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಜಲ್​: ಆರೋಪಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಜಲ್​ ಮೊದಲು ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪತಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಂಕುರ್​ ಫೋನ್​ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಎಂದು ದಬಾಯಿಸಿದ. ಬಳಿಕ ನಾನು ಆತನ ಫೋನ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಐದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆತನೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿದ್ದವು. ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂಕುರ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದ. ಆಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಂಕುರ್​​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

