ETV Bharat / bharat

ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪತಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ನಿಧನ: ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಬನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್, 73 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Swaraj Kaushal, Husband Of Late Sushma Swaraj, Passes Away At 73
ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪತಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ನಿಧನ (File Photo/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್​ ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಬನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ 73 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರಾಜ್​ ಕೌಶಲ್​​ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಎಕ್ಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವರಾಕ್​ ಕೌಶಲ್​ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ನಿಧನ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್​ ಕೌಶಲ್​ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಬನ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜುಲೈ 12, 1952 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಲನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.

1990 ರಲ್ಲಿ 37 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅವರು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1998 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ವಿಕಾಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 1987 ರಿಂದ 1990 ರವರೆಗೆ ಮಿಜೋರಾಂನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಚಂಡೀಗಢದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸುಷ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಜ್​ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಜುಲೈ 13, 1975 ರಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಅವರ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 2009ರ ಆಸಿಡ್​ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ ಎಂದ ಸಿಜೆಐ

ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗೂಬೆ: ಅಪಶಕುನವೇ ಅಥವಾ?

TAGGED:

BANSURI SWARAJ FATHER PASSES AWAY
SWARAJ KAUSHAL PASSED AWAY
SWARAJ KAUSHAL LIFE
SWARAJ KAUSHAL
SWARAJ KAUSHAL PASSES AWAY AT 73

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.