ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಯು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಲಕ್ನೋ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್, ಜಬಲ್ಪುರ; ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್
ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯು MoEFCCಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬಹು-ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 9:35 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋ 'ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಯು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಜಬಲ್ಪುರ ತಲಾ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪರ್ಯಾವರಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEFCC) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತನ್ಮಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಯು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯು MoEFCCಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬಹು-ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ NCAP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 130 ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ಗಳು:
ವರ್ಗ 1: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಜಬಲ್ಪುರ ನಗರಗಳು ವರ್ಗ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಗ 2: 3ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (ವರ್ಗ 2), ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವರ್ಗ 3: 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು ವರ್ಗ 3ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಒಡಿಶಾದ ಕಳಿಂಗ ನಗರವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಎರಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
10,000ರಿಂದ 30,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ 2ರಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವರ್ಗ 3ರಲ್ಲಿ, 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೇಲಾದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ನಾಗಾಂವ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯಾ ನಗರಗಳಿಗೆ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಯಾ ನಗರಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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