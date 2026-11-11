ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಘೋಷಣೆ: ಸೂಪರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಸೂರತ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 10ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯು 4,751 ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
Published : November 11, 2026 at 6:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಗರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ 10ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬುಧವಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
'ಸೂಪರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಲೀಗ್'ನಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸೂರತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಇದ್ದವು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
'ಮೆಂಟರ್ ಸಿಟಿ' (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಗರ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಇದ್ದವು. ಸ್ವಚ್ಛ ಶಹರ್ ಜೋಡಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಸಾನಂದ್, ದೆಪಾಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಂ ನಗರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಮೆಂಟೀ' (ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ) ನಗರಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಿ ರುದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸ್ವಚ್ಛ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕೇರಳದ ಅಲಪ್ಪುಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು.
10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು; ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಬಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಇದ್ದವು. ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ , ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ) 'ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಯ್ಪುರ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಹಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) ನಗರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಿ ನಯಿ ಪೆಹೆಲ್ - ಬಧಯೇಯಿನ್ ಹಾತ್, ಕರೇನ್ ಸಫಾಯಿ ಸಾಥ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್-ಅರ್ಬನ್ (SBM-U) ನ ದಶಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾರಂಭವು 43 ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 4,751 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ.
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