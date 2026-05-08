ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಟು ಸಿಎಂ: ಹೇಗಿತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?; ಹೀಗಿದೆ ಅವರು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ!
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 8:12 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟೌನ್ನ ಬಿಸ್ವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ) 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುವೇಂದು ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಸಿಸಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಂಪತಿಗೆ 1970 ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರದ ಕಾರ್ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸುವೇಂದು ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುವೇಂದು ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸಿಸಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಯಾಗಿದ್ದವರು. ಸಿಸಿರ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಸಹೋದರರಾದ ದಿಬ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಸೌಮೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಬ್ಯೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಲುಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು, ಸೌಮೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ 1995 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕಾಂತಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
2009ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸುವೇಂದು ತಮ್ಲುಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸಿಪಿಎಂನ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ, ಜಲಮಾರ್ಗ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2020ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ ಕಮಲ ಮುಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: 2020 ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ದಿನ, ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸುವೇಂದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
2021ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,956 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುವೇಂದು ಅವರು 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ 2026ರ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಬಾನಿಪುರ ಮತ್ತು ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಬಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು 15,105 ಮತ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಐಟಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಬಿತ್ರ ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ 1,27,301 ಮತ ಪಡೆದು ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುವೇಂದು: 2007ರ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿ ಸುವೇಂದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (SEZ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಆಗಿನ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರವು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸುವೇಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮಮತಾ ಸುವೇಂದು ಅವರನ್ನು ಜಂಗಲ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರ, ಪುರುಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಂಕುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ತೃಣಮೂಲ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುವೇಂದು ಮಮತಾ ಅವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು.
ಸುವೇಂದು ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದಿದ್ದೇಕೆ?: ತೃಣಮೂಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮುಕುಲ್ ರಾಯ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ತೃಣಮೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಮತಾ ನಂತರ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದವು ಮಮತಾ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಸುವೇಂದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
