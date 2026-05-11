ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಬಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ: ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ
ಸತತ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಂಟೈ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿಸಿರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : May 11, 2026 at 8:53 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಿರೀಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 91 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಕೊಂಟೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಕುಂಜ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 88 ವರ್ಷದ ಸಿಸಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಬುಬಾಯಿ (ಸುವೇಂದು) ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ, ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡರಂಗದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಂಟೈ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರದ ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಟೈ ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೆಟ್ಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವೇಂದು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ದಿಬ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಸೌಮೇಂದು ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣೇಂದು ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಸಿರ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.
"ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಸಿರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದನಿಯಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆನರಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಬರ್ಧಮಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ಉಪನಾಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಬರ್ಧಮಾನ್ನಿಂದ ಭವಾನಿಚಕ್ಗೆ ಬೆಲ್ಡಾ - ಎಗ್ರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ನಂತರ, ರಾಮನಾರಾಯಣ ರಾಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 'ಅಧಿಕಾರಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕರಣಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಗ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಮಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದೆ."
