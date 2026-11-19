ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಹನ; ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವು
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 11:16 AM IST
ಅರಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಸಪೌಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಾರಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರಿದ್ದು, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅರಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ತರಾಬರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈರ್ಗಾಚಿ-ಸಿಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಡಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಪೌಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಪ್ರಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಮಾಹಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಧೆಡುವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾಪತಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುಪೌಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಯಶ್ ಕುಮಾರ್ (16), ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ (15), ಆದಿತ್ಯ ಅಮನ್ (20), ಮುನ್ನಾ ಕುಮಾರ್ (22), ಆರ್ಯನ್ (15) ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಕುಂದನ್ ಯಾದವ್ (28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನದಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಅರಾರಿಯಾದ ಸಾದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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