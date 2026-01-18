ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೀಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್; ಶಿಂಧೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್(ಬಿಎಂಸಿ) ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆಯ ಶಿವಸೇನೆ ಮೇಯರ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ.
Published : January 18, 2026 at 9:50 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್(ಬಿಎಂಸಿ)ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಕ್ರೆ ಪಾರಮ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಹಾಗು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನಗರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಧೆ ಶಿವಸೇನೆಯ ನಡುವೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯ ಬಳಿಕ ದಣಿದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು "ರಿಫ್ರೆಶ್" ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಂಧೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೇವರು ಇಚ್ಚಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಉರುಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
227 ಸದಸ್ಯರ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕ್ರಮವಾಗಿ 89 ಮತ್ತು 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) 65 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್ಎಸ್) 6 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ವಂಚಿತ್ ಬಹುಜನ್ ಅಘಾಡಿ (ವಿಬಿಎ) ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 24 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಐಎಂಐಎಂ 8, ಎನ್ಸಿಪಿ 3, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 2 ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಮೇಯರ್ ಕಿಶೋರಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. 2017ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಒಟ್ಟು 227ರಲ್ಲಿ 84 ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ 82 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನೆ ಶಿಂಧೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.
