ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕಾಕ್ ಕೋತಿ ಪ್ರಭೇದ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
''ಮಕಾಕ್ ಕೋತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳಿವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂದು ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 7:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ (ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ) ಪ್ರಭೇದವಾದ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಮಕಾಕ್ಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಸಿಎಂಬಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಂಬಿ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸುದೀರ್ಗ ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಖದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೇನ್ ತರಹದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಮಕಾಕ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಮಕಾಕ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಮಕಾಕ್ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಜೀವನ, ಚಲನೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕಾಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಮಕಾಕ್ಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಛಿದ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ತಂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
"ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕಾಕ್ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇತರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ರಸ್ತೆ, ತೋಟ, ಮಾನವ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರತೊಡಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬಹು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕಾಕ್ಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹಬಾಲದ ಮಕಾಕ್ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಉಮಾಪತಿ ಅವರ ತಂಡವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
