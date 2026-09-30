ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದ ಬಸ್ತಾರ್ನ ಅರ್ಜುನ್; ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗುವ ಗುರಿ
ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
Published : September 30, 2026 at 5:39 PM IST
ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ತನ್ನ ಜೀವನದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಡಗಿಗೊಂಡು ಗನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೇಡ್ ನಡುವೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಓಯಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ 200 ಮಾವೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿತು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 350 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಪ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಅವರ ದೃಢ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಪ್ತಾ.
ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರವಹಿಸವಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ಅವನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶರಣಾಗತಿಯ ನಂತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೃಢ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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