ಶರಣಾಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ: ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಬೈತಾ ಸಲಹೆ
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ ಬೈತಾ ಅವರು ಮಾವೋವಾದಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2025 at 7:21 PM IST
ಪಲಾಮು (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ 208 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಶರಣಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ, ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ ಬೈತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ 15ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಲಮು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬೈತಾ ಅವರು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುವವರನ್ನು ಮುಕ್ತ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ' ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬೈತಾ, ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಶರಣಾಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ' ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು?: ನಾನು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ 2009 ರಲ್ಲಿ ಪಲಾಮು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಅಭಿಯಾನವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬಣ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದ್ದವು. ಅನೇಕರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ: 1980 ರ ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಗ, ಜನರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. "ಖತಿಯಾ ಪರ್ ಬೈಠಕ್" ನಂತಹ ಚಳವಳಿಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು, ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪಕ್ಷ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿ: ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್, ಎಂಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ 2004 ರಂತಹ ವಿಲೀನಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮಾರಕ. ನಾನು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣಾಗತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು: ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಉತ್ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಶರಣಾಗತಿ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
